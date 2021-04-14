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Solunum rahatsızlığı yaşayan Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... 'de, solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen 57 yaşındaki Belediye Başkanı , hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Solunum rahatsızlığı yaşayan Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

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