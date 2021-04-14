Remziye Yoldaş'ın katili cani koca Veysi Yoldaş’a ağır müebbet
Diyarbakır’da, cezaevinden firar ederek karısını öldüren Veysi Yoldaş’a ağırlaştırılmış müebbet istendi. Talihsiz kadının, öldürülmeden 3 gün önce şiddet gördüğü, polise başvurup koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Diyarbakır'da geçen yıl kasımda 7 yaşındaki kızıyla yolda yürüdüğü sırada, cezaevinden firar eden kocası tarafından av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürülen Remziye Yoldaş (30) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianameye göre, birçok suçtan tutuklu bulunan Veysi Yoldaş cezaevinden firar ederek şiddet uyguladığı eşini babasının evinden almak istedi.
Cinayetten üç gün önce kayınpederinin çalıştırdığı bakkal dükkânına giden Veysi, eşinin boğazını sıkarak, "Eğer benimle gelmezsen seni ve tüm aileni burada öldürürüm" diyerek şiddet uyguladı. Polise başvuran kadın, firar eden eşinin kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığı için can güvenliği nedeniyle koruma kararı aldırdı.
Olay günü Veysi Yoldaş, yolda yürüyen eşi ve kızına arkadan yaklaşarak "Benimle gelmezsen, seni öldürürüm" dedi. Remziye Yoldaş'ın karşı çıkması üzerine av tüfeğiyle eşini vurup olay yerinden kaçtı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Cezaevi firarisi katil zanlısının yakalanabilmesi için Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip oluşturuldu. Katil zanlısının bir yakınının adına telefon hattı çıkardığı ilgili GSM operatöründen tespit edilince telefon numarasının dinlenmesi ve kayda alınması için mahkemeden izin alındı. Telefonu dinlemeye alan ekipler, sinyal ve baz bilgilerinden zanlının İzmir'e kaçtığını belirledi.
İzmir polisiyle irtibat kuran ekipler, katili saniye saniye telefon sinyalinden takip etti. Baz istasyonu dökümlerinde sanığın başkasının adına kayıtlı olan ancak üzerinde taşıdığı cep telefonunun bir eğlence merkezinin içinden sinyal verdiği anlaşılınca adrese operasyon yapıldı.
TAKSİCİ ANLATTI
Polisleri görüp tuvalete kaçmaya çalışan Veysi Yoldaş, kıskıvrak yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. İddianamede sanığın cinayet sonrası kaçarken bindiği ticari taksi şoförü E.Ç. de tanık olarak dinlendi. Durağı arayan bir kişinin cinayetin olduğu adrese araç istediğini belirten taksi şoförü, "Sokağa müşteri almak için girdiğimde elinde siyah çorap içine geçirilmiş kısa dipçikli bir silah bulunan kişi aracıma bindi.
Durağı arayan kişi olmadığını anlayınca araçtan indirdim. Ara sokaklara doğru kaçtı" dedi. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen 7 yaşındaki A.Y. ise "Annemle yürürken babam önümüzü kesti. Babam annemin kendisiyle gitmesini, yoksa onu öldüreceğini söyledi. Annem de onu gönderebilmek için 'çocuğu korkutuyorsun' deyince babam ateş açarak annemi vurdu, sonra da kaçtı" dedi.
İddianamede, sanık ile eşinin ailesi arasında husumet bulunduğu, sanığın firar ettikten sonra eşine sürekli şiddet uyguladığı ardından öldürdüğü için resmi nikâhlı eşini tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
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