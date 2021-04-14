14 Nisan 2021, Çarşamba
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Kozan’da kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi

’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçedeki parklara zarar verildi. Kozan Belediyesi parkalara zarar verilmemesi için vatandaşa çağrıda bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Kozan’da kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 'nde yer alan içerisinde yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelalara, çeşmelere zarar verildiği belirtildi.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş "İlçemize yeni kazandırdığımız Parklar haricinde mevcut atıl durumda olduğu ve bakımı onarımı yapılan Ağlıboğaz mahallesinde bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelaları ile çeşme musluklarına zara verilmiş.

Belediye olarak mahallelerimize güzel parklar yapıp o bölge halkına hizmet etmeye ve o bölgenin güzelleşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Ama bu alanlara kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini görüyoruz. Halkımızdan, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Parklarımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyeye bildirmesini istiyoruz.

Parklar hepimizin en çok da çocuklarımızın. Lütfen parklarımızı koruyalım zarar vermeyelim Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

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