Kozan’da kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi
Kozan’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçedeki parklara zarar verildi. Kozan Belediyesi parkalara zarar verilmemesi için vatandaşa çağrıda bulundu.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ağlıboğaz Mahallesi'nde yer alan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelalara, çeşmelere zarar verildiği belirtildi.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş "İlçemize yeni kazandırdığımız Parklar haricinde mevcut atıl durumda olduğu ve bakımı onarımı yapılan Ağlıboğaz mahallesinde bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelaları ile çeşme musluklarına zara verilmiş.
Belediye olarak mahallelerimize güzel parklar yapıp o bölge halkına hizmet etmeye ve o bölgenin güzelleşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Ama bu alanlara kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini görüyoruz. Halkımızdan, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Parklarımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyeye bildirmesini istiyoruz.
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