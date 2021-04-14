Gülsüm Demiray yaşadığı şiddeti anlattı: Ölmek istemiyorum

Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama 'Bir daha yapma' denildi ve mahkeme bitti. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten çok kötü" diyerek üniversite sınavlarına bu nedenle hazırlanamadığını da kaydetti.