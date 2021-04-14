Gülsüm Demiray yaşadığı şiddeti anlattı: Ölmek istemiyorum
Son dakika haberine göre; Antalya’da 21 yaşındaki Gülsüm Demiray, eski sevgilisinden gördüğü şiddeti anlattı. Demiray kabus dolu anları "İlk başta her şey iyiydi. Zamanla şiddetin boyutu arttı. Diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum" sözleriyle seslendi.
Antalya'da, 21 yaşındaki Gülsüm Demiray, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşı Aziz Seyis'ten gördüğü şiddeti SABAH'a anlatarak "Diğer kadınlar gibi öldürülüp sokağa atılmak istemiyorum" sözleriyle kâbus dolu günlerini anlattı.
İlişkilerinin 4'üncü ayında şiddet görmeye başladığını belirten Gülsüm Demiray, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum. Sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu.
Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı" diye konuştu. Üniversite sınavına hazırlanan Gülsüm Demiray, yüzüne tekme ve yumruk yediğini hâlâ o kâbusu yaşadığını söyledi.
Yediği dayaklardan dolayı yüzünde şişkinlikler olduğunu da belirten Gülsüm, "Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu.
Yüzümü korumaya çalışıyordum. O inatla vuruyordu. Artık geceleri kâbus görmeye başladım. Bu kişiden beni kurtarın" dedi. Kavgalarının nedenlerini açıklayan Gülsüm Demiray, "Bana 'Saçını neden kestin', 'Yaptığın yemek neden kötü' deyip şiddet uygulardı. Belirli bir sebebi yoktu.
Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama 'Bir daha yapma' denildi ve mahkeme bitti. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten çok kötü" diyerek üniversite sınavlarına bu nedenle hazırlanamadığını da kaydetti.
'30 SANİYEN VAR'
Eski erkek arkadaşının "30 saniyen var sonrasına karışmam" diye mesaj yolladığını da belirten Demiray, "Üniversite okumak istiyorum. O bıçakla kapıma dayanıyor. Korkudan sokağa bile çıkamaz oldum. Hayatımı kararttı" dedi. Aziz Seyis ise kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
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