Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında oğlu ifade verdi! Duruşmada arbede yaşandı

DURUŞMA YAPILDI

Firari çete lideri ve yöneticisi iki kardeş cinayetten iki gün sonra, Tokat ili devlet hastanesinde muayene giriş kaydı yapıldığı ancak iki şahsın gerek kamera kayıtlarında, gerek tanık beyanlarında gerekse HTS raporlarında İstanbul ilinde olduğu belirlendi.

Hastane güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde kayıt yaptıran şahısların yüzlerini gizlemek suretiyle şüpheli hareketlerde bulundukları görüldü ve hastane giriş kaydı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı. Şüpheliler Esenyurt'ta gözaltına alınırken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ali Rıza Gültekin isimli şahsın öldürülmesine iştirak eden, yardımda bulunan ve delileri saklamaya yardımcı olan Barışerler örgütünün 25 üyesine dava açıldı.