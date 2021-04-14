Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında oğlu ifade verdi! Duruşmada arbede yaşandı
İstanbul'da 2018 yılında öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin cinayetinde bugün davanın dördüncü celsesi görüldü. Barışerler örgütü mensuplarınca gerçekleştiği belirlenen 4’ü firari 25 sanığın yargılandığı davada iş insanı Ali Rıza Gültekin’in oğlu ifade verdi. Murat Gültekin, babasının öldürülme olayını görmediğini fakat şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Dava, başlamadan kısa bir süre önce taraflar arasında arbede yaşandı.
Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu'da bir dernek açılışına çağrıldı. İddiaya göre, "kumar günü" olarak düzenlenen bu dernek açılışına giden iş insanı, 5 kişinin yer aldığı saldırıda kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Cinayetin arkasından Mehmet B. ile Mustafa B. adlı kardeşlerin yönettiği, Barışerler organize suç örgütünün gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Olay sonrası düzenlenen operasyonlarda çetenin önemli isimlerinden Mehmet B. yakalandı. Mehmet B. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaydan 28 ay sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayet olayında yer alan önemli kişilerden biri Sergen G. polise teslim oldu. İfadesi alınan Sergen G. işlemlerin ardından götürüldüğü adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay günü, 34 S.. 46.. plaka sayılı siyah renkli araç ile gelip yine aynı araç ile kaçtıkları belirlenince Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.
DURUŞMA YAPILDI
Firari çete lideri ve yöneticisi iki kardeş cinayetten iki gün sonra, Tokat ili devlet hastanesinde muayene giriş kaydı yapıldığı ancak iki şahsın gerek kamera kayıtlarında, gerek tanık beyanlarında gerekse HTS raporlarında İstanbul ilinde olduğu belirlendi.
Hastane güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde kayıt yaptıran şahısların yüzlerini gizlemek suretiyle şüpheli hareketlerde bulundukları görüldü ve hastane giriş kaydı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı. Şüpheliler Esenyurt'ta gözaltına alınırken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ali Rıza Gültekin isimli şahsın öldürülmesine iştirak eden, yardımda bulunan ve delileri saklamaya yardımcı olan Barışerler örgütünün 25 üyesine dava açıldı.
OĞLU İFADE VERDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinden yapılan yargılamada bugün 4. Celse görüldü. BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari sanık olmak üzere toplam 25 sanık la birlikte Ali Rıza Gültekin'in oğlu Murat Gültekin ifade verdi.
İfadesinde olayı görmediğini belirten genç adam, babasını öldüren şahıslardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Bazı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Dava başlamadan önce, müşteki tarafla sanık tarafları arsında arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesiyle kavga başlamadan, taraflar güvenlik görevlilerine direndi.
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