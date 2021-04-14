Sırp model Tanja Dukiç’in darp davasında şok rapor! Telefon kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadığı yönetmen sevgilisi Çağrı T. tarafından feci şekilde darp edilen Sırp model Tanja Dukiç davasında şok raporlar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı gece 112'yi arayarak yardım istediğini iddia eden Çağrı T.'nin ifadesi telefon kayıtlarıyla çürütüldü. İşte Tanja Dukiç davasında yaşananlar...
İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç ile arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıkmış, Çağrı T. elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaralamıştı. Bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği ileri sürülmüştü.
Dukiç'in şikayeti ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmiş ve Çağrı T. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
112'Yİ ARAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
44 yaşındaki Çağrı Tortop'un yargılandığı davada mahkemeye ulaşan rapor sanığın savunmasını çürüttü. İlk savunmasında, "Tanja kendine zarar verdi. Saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradım" demişti. Ancak, telefon kayıtları incelenen sanığın 112'yi hiç aramadığı ortaya çıktı.
İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde birlikte yaşadığı sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyip darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop'un yargılanmasına devam edildi.
''PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR''
Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya sanık Çağrı T., vekiliyle birlikte katılım sağladı. Duruşmada söz alan Çağrı T., "Ben o gün hastaneyi aradım. Sosyal medyada halen üzerime gelinmektedir. Tanja'nın psikolojik sorunları vardır. Sunduğumuz rapor kendisinin, ilaç alabilmesi Sırbistan'dan getirilmiştir. Yine o psikoloji ile Çağrı'yı affettim açıklamasında bulunmuştur" dedi
Çağrı T.'nin vekili, Tanja Dukiç'in akli dengesi yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını talep etti.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme, Tanja Dukiç'in olay tarihindeki telefon kayıtlarının incelenmesine, sağlık raporu talebinin reddine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi
OLAYI ANLATTI
Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada geçtiğimiz celselerde Sırp model Tanja Dukiç olayı anlatarak; "2 Haziran'da fotoğraf çekimim vardı. Çekime gideceğimi Çağrı'ya söylemiştim. Ancak Çağrı gitmemi istemiyordu. Habersiz olarak gittim, sonra Çağrı beni almaya geldi.
Saat 20.00 gibi Ortaköy'deki evime geldik. İçeri girdiğimizde beni itip, kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. Tokatlamaya başladı beni. 'S.. fotoğrafçınla mı yatıyorsun?' dedi bana. Sakinleştirmeye çalıştım. Çağrı daha önce de şiddet eylemlerinde bulunuyordu.
Ben köpeğime sarılarak ağlamaya başladım. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu. Boğazımı sıkarken de, 'Ben daha önce savaştım. Çok insan öldürdüm. Seni Sırp f..' şeklinde hakaretlerde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.
PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI
Ağlayarak ifade vermeye devam eden Sırp model, "Çağrı bana 'Seni kesip bir yere atabilirim ve kimse seni elimden alamaz' dedi. Psikolojik işkenceler yapıyordu. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim. Saat gece 02.00 gibi ambulansı ara lütfen dedim Çağrı'ya. Alkol aldığı anlaşılmasın diye aramadı. Beni duşa götürdü soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Ayıldıktan sonra 'Bir sefere daha hazır mısın?' dedi.
Yatak odasında işkence devam etti. Sonra uykuya dalmışım. Sabah 07.00 gibi uyandım. Her şey dağılmıştı. Çağrı içeride oturuyordu. Elinde bıçak vardı. Onu bıçakla görünce ters psikoloji yapmak için, 'Ben hatalıyım, senden başka kimsem yok' dedim. Bana 'Yalancı bırakırsam polise gideceksin ve fotoğrafçın ile yatmaya devam edeceksin' dedi" diye belirtti.
TANIK DİNLENMİŞTİ
Tanık Ayşegül K., sanık ve müştekinin oturduğu apartmanda yaşadığını belirterek, "Olay günü ben hep evdeydim. Apartmandan yukarı doğru çıktıklarını duydum. Yolunda görünüyordu her şey. Sonra eşyaların yere düştüğünü duydum. 'Ölmek istiyorum' diyordu bir kadın sesi. Sanık Çağrı T. 'Yapma, dur' şeklinde sesleniyordu" ifadelerini kullanmıştı.
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