Sırp model Tanja Dukiç’in darp davasında şok rapor! Telefon kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI

Ağlayarak ifade vermeye devam eden Sırp model, "Çağrı bana 'Seni kesip bir yere atabilirim ve kimse seni elimden alamaz' dedi. Psikolojik işkenceler yapıyordu. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim. Saat gece 02.00 gibi ambulansı ara lütfen dedim Çağrı'ya. Alkol aldığı anlaşılmasın diye aramadı. Beni duşa götürdü soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Ayıldıktan sonra 'Bir sefere daha hazır mısın?' dedi.