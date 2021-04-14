Son dakika: Metro İstanbul yeni sefer saatleri belli oldu!

-Tüm hatlarımızda hafta içi; Akşam yoğun saat tarifesi saat 16.00 itibari ile başlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00 itibarı ile ise seferlerimiz kademeli düşürülecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

-Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere; aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır."