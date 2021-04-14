Son dakika: Metro İstanbul yeni sefer saatleri belli oldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama saatlerinin değiştiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Metro İstanbul'da yeni sefer saatleri belli oldu.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuru şu şekilde; -İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 19.00'dan başlayarak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
-Alınan kısıtlama kararları çerçevesinde 14 Nisan itibariyle 18 yaşından küçük (istisna olarak 8. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler hariç) ve 65 yaşından büyük vatandaşlarımızın toplu taşıma araçları kullanımına sınırlama getirilmiştir, bu vatandaşlarımızın İstanbulkartları kullanıma kapatılacaktır.
-Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 14 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.
-Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının kapanış saati 19.00 olarak değiştirilmiştir.
-Tüm hatlarımızda hafta içi; Akşam yoğun saat tarifesi saat 16.00 itibari ile başlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00 itibarı ile ise seferlerimiz kademeli düşürülecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.
-Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere; aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır."
Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
Aşağıda listelenen hatlar ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlar kapalı hatlar ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
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