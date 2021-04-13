Son dakika haberi: Silivri'de korkutan fabrika yangını

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanta Merkez Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Fabrikanin giriş katında dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen, İBB Silivri, Çanta ve Değirmenköy itfaiye ekipleri, giriş kattaki yangını diğer kısımlara sıçramadan söndürdü. Fabrikanın giriş katında hasar oluştu.