271 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerine ses bombası aldı

Vatandaşlar, ses bombası uygulamasının çevre kirliliğini önlediğini belirterek, "Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar ramazanlarda iftar ve sahur vakitlerini duyurmak için haber vermek için eskiden dökümden yapılmış savaş topları patlatılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile artık belediyelerde bu gibi hizmetleri ses bombaları ile patlatarak nostaljik geleneği yaşatmaya çalışıyor.