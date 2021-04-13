13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul iftar saatine sakin girdi

İstanbul iftar saatine sakin girdi

'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azaldı. Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören , Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
İstanbul iftar saatine sakin girdi

Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kent genelinde saat 19.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10 olarak ölçüldü.

İstanbul genelinde diğer günlere oranla söz konusu saatlerde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerdeki trafik yoğunluğunda azalma gözlendi.

Bu arada vatandaşlar iftar saati yaklaştıkça ramazan ayının ilk pidelerinden alabilmek için fırınlar önünde sıraya girdi.

Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA