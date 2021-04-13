Sesini duyan herkesi cemaate davet etti! Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...

İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.

İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.