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Sesini duyan herkesi cemaate davet etti! Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...

'nın ilçesindeki bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları komşuları imamın eşliğinde kıldı. Apartmanın birinci katında oturan , Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını belirtti.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Sesini duyan herkesi cemaate davet etti! Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...

Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu.

Apartmanın birinci katında oturan , yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.

İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.

İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.

Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemaate katılabileceğini ifade etti.

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