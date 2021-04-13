Cani sevgili bıçakla kapıya dayandı: Açmak için 30 saniyen var

'O FOTOĞRAFLAR ESKİ'

Aziz Seyis ise Gülsüm Demiray'ın sosyal medyadan paylaştığı gözü ve kolları mor fotoğrafların eski olduğunu iddia ederek, "2019'da tanıştığımız zaman aynı fotoğrafları bana da göstermişti, 'Eski sevgilim beni ne hale getirdi' şeklinde söylemişti bana. Şimdi o fotoğrafları ben yapmışım gibi lanse ediyor. Kapıyı çizme olayı ise doğru. Kavga ettiğimiz zaman benim arabamı çizmişti.