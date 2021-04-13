13 Nisan hava durumu Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve K. Maraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, zamanla bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı