LGS'de sorular nereden gelecek? Milyonlarca öğrenci merak ediyor

Son dakika haberi... 6 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı'na 2 aydan daha az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavda çıkacak soru tiplerine ilişkin önemli bir referans olan nisan ayı örnek soru kitapçığını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Hemen hemen tüm derslerde günlük hayatı sorgulayan, güncel olayları kapsayan soruların olduğu dikkat çekiyor.