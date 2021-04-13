13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri LGS'de sorular nereden gelecek? Milyonlarca öğrenci merak ediyor

LGS'de sorular nereden gelecek? Milyonlarca öğrenci merak ediyor

Son dakika haberine göre; Milyonlarca öğrenci 'ye hazırlanırken, soruların hangi konulardan geleceğini de merak ediyor. MEB, ’da yapılacak LGS için örnek soru kitapçığını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Yeni soru tiplerinde günlük hayatı sorgulayan, güncel olayları kapsayan sorular dikkat çekiyor.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
LGS'de sorular nereden gelecek? Milyonlarca öğrenci merak ediyor

Son dakika haberi... 'da yapılacak 'na 2 aydan daha az bir zaman kaldı. (MEB) sınavda çıkacak soru tiplerine ilişkin önemli bir referans olan nisan ayı örnek soru kitapçığını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Hemen hemen tüm derslerde günlük hayatı sorgulayan, güncel olayları kapsayan soruların olduğu dikkat çekiyor.

Bölüm Başkanları örnek soruları SABAH'a değerlendirdi ve sınava hazırlanan öğrencilere şu önerilerde bulundu:

MATEMATİK: Örnek soruların konu dağılımını incelediğimizde işlenen tüm konulara yer verildiğini görebiliyoruz. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz.

FEN BİLİMLERİ: Öğrendiğimiz teorik bilgileri günlük yaşam ile ilişkilendirmeyi ya da günlük yaşantımızda meydana gelen olayların arkasında hangi bilimsel gerçeklerin olduğunu açıklayabilmeyi başarmak, bu sınav formatında oldukça kıymetlidir.

PARAGRAFLAR KISALDI

TÜRKÇE: Sınavın bu yıla mahsus olmak üzere konularını içermeyeceğini biliyoruz. Paragraflar da daha kısa olacak. Bu durumun dersi adına çocukların konu yükünü azalttığını söyleyebiliriz.

İNKILAP TARİHİ: Kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil, neden-sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer ve analiz edebilme becerisini ölçen sorularının yer alacağı düşünülüyor. Bu yıl yayımlanan soruların düzeyinin, önceki yıllarda yayımlananlara göre daha zor olduğu söylenebilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA