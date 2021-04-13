Metrobüste iğrenç olay! Sapığa tokat

Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.