13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Metrobüste iğrenç olay! Sapığa tokat

Metrobüste iğrenç olay! Sapığa tokat

Son dakika haberine: Metrobüste yaşanan cinsel taciz iddiası üzerine gergin anlar yaşandı. - yönüne ilerleyen metrobüsün arka kısmında seyahat eden bir genç kadın, ismi öğrenilemeyen şahsın cinsel tacizine uğradı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
Metrobüste iğrenç olay! Sapığa tokat

Akıllara durgunluk veren taciz olayı, dün akşam saat 21.45 sıralarında 'dan 'ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı.

'ine gelen metrobüste genç kadın, 'Ne yapıyorsun sen sapık' diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanında uzaklaştırdı.

ŞÜPHELİNİN CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİ İDDİASI

Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.

Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

YOLCULARIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların tacizciyi yakaladığı ve bir kişinin ise sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA