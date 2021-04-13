Metrobüste iğrenç olay! Sapığa tokat
Son dakika haberine: Metrobüste yaşanan cinsel taciz iddiası üzerine gergin anlar yaşandı. Avcılar-Söğütlüçeşme yönüne ilerleyen metrobüsün arka kısmında seyahat eden bir genç kadın, ismi öğrenilemeyen şahsın cinsel tacizine uğradı.
Akıllara durgunluk veren taciz olayı, dün akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı.
Mecidiyeköy mevki'ine gelen metrobüste genç kadın, 'Ne yapıyorsun sen sapık' diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanında uzaklaştırdı.
ŞÜPHELİNİN CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİ İDDİASI
Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.
Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.
Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
YOLCULARIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ ANLAR KAMERADA
Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların tacizciyi yakaladığı ve bir kişinin ise sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı görülüyor.
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