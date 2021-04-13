İstanbul'da taksici skandalı! 'Bu paralar eski' diye oyalayıp 4 bin doları çaldı

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine "Dolandırıcılık" ve "Yankesicilik" yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN