İstanbul'da taksici skandalı! 'Bu paralar eski' diye oyalayıp 4 bin doları çaldı
Fatih'te 14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında taksici K.P. aracına binen Çeçen uyruklu kadına paraların eski olduğunu söyledi ve başka para istedi. Bunun üzerine kadın başka paralar çıkarırken taksici K.P. el çabukluğuyla 4 bin doları çaldı.
E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı. K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi.
Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı. Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı. K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine "Dolandırıcılık" ve "Yankesicilik" yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.
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