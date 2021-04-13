Iğdır'da Yunus Eray'ın tek kolla ekmek mücadelesi: Kimseye el açmadım

Engelli bireylere karşı toplumun bakışının değişmesi gerektiğini söyleyen Eray; "Sağlıklı insanlardan tek isteğim şudur, engellileri hor, ötekiymiş gibi görmesinler çünkü her sağlıklı insan engelli adayıdır. Bu dünyada kimsenin sağlıklı kalma garantisi yok. Engelli kardeşlerimize maddi olmasa da manevi destek verelim. Bu yaşıma kadar kimseye el açmadım ve yaşam mücadelemi örnek olacak şekilde verdim, bunun için herkes beni takdir ediyor. Buradan engelli kardeşlerime de sesleniyorum, hayat ne kadar zor olursa olsun yıkılmasınlar, sonunda kazanan onlar olacaktır" diye konuştu.

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