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Zonguldak'ta yerin 250 metre altında ilk sahur

'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı. Yerin 250 metre altında tahtadan sofra kuran işçiler sahur sonrası mesailerine devam etti.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Zonguldak'ta yerin 250 metre altında ilk sahur

Kentin en önemli geçim kaynağı olan taşkömürü, birçok maden ocağında 3 vardiya şeklinde 24 saat sürüyor. 'nde özel bir maden şirketine ait ocakta 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler ayının ilk sahurunu maden ocağında yaptı.

Yerin 250 metre altında, sahur vaktinin gelmesiyle işlerine ara veren maden işçileri, tahtadan yer sofrası kurdu. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler, birlikte ilk sahurlarını yaptı. İşçiler, sahurun ardından maden şehitleri ve kazasız bir geçirmek için dua etti. İşçiler sahurun ardından işlerine döndü.

7 yıllık maden işçisi evli ve 2 çocuk babası (32), yer altında sahur yapmanın tarifsiz duygulara neden olduğunu belirterek, "Bugün Ramazanın ilk günü. Sahurumuzu arkadaşlarla birlikte ocakta yaptık. Allah inşallah devamını da yapmayı nasip eder. Yer altında çalışan tüm işçilere Allah yardım etsin. Herkese nasip olmaz ocakta Ramazan ayına girmeye. Bazen böyle denk geliyor. Allah'ın izniyle orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Allah'ım daima tutmayı nasip eder inşallah." dedi.

Ailelerinden uzakta sahur yaptıklarını ifade eden evli ve 3 çocuk babası 8 yıllık maden işçisi (33) ise, "Ramazanın ilk gecesinde sahurumuzu madende yapmak denk geldi. Allahım inşallah Ramazan boyunca oruç tutmayı ve sahur yapmayı nasip eder. Madende çalışan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

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