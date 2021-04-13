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Son dakika: İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu! Havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre ’da Ramazan ayının ilk iftarı için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy E-5 istikametinde yaşanan yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 55 olarak ölçümlendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu! Havadan böyle görüntülendi

Ramazan ayının ilk sahuru için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

Hem Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar hem de işlerinden evlerine dönen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının da yaklaşması ile eve dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçümlendi. Trafiğin yoğun olduğu o anlar havadan görüntülendi.

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