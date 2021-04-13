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Son dakika: İstanbul trafiğinde Ramazan etkisi

Son dakika haberine göre 'da Ramazan ayının ilk günü trafikte sakinlik yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu sabah saatlerinden beri yüzde 40'a ulaşmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: İstanbul trafiğinde Ramazan etkisi

İstanbul'da Ramazan ayının ilk günü trafikharitası yeşile döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.20 sıralarında yoğunluk yüzde 38'e ulaştı.

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