12 Nisan bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu