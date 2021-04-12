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Samsun’da çocuğunun gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakim karşısında

ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini acımasızca döven , "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Samsun’da çocuğunun gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakim karşısında

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur . ile babası, annesi, kız kardeşi, avukatları, sanık avukatı ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Sanık , duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

OLAY

'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti.

Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

İbrahim Zarap hakim karşısında İBRAHİM ZARAP HAKİM KARŞISINDA

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