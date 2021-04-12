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Pentagon açıkladı! Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi: Erken uyarı sistemi gibi çalışıyor

çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan 'da görev alan bilim insanları koronavirüsü önceden tespit eden bir mikroçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen çip tabiri caizse bir erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Pentagon açıkladı! Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi: Erken uyarı sistemi gibi çalışıyor

gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor. Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında () da yer alıyor.

ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen 'nın (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) salgına karşı geliştirdiği yeni cihaz görücüye çıktı.

ABD'li kanalında yayınlanan programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor. Başka bir deyişle insanların bedenlerinde taşıyacağı bu mikroçip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde KOvid-19 saptanmasndan sonra başladı.

KOVİD-19'U TEMİZLEYEN FİLTRE GELİŞTİRDİLER

Aynı haberlere göre, DARPA ayrıca, kişi diyalize bağlandığında Kovid-19 virüsünü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

DARPA'DA görev alan bilim insanlarının bu çalışma kapsamında 'ne karşı antikor üretmeyi de başardığı açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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