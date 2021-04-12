Pentagon açıkladı! Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi: Erken uyarı sistemi gibi çalışıyor
Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan DARPA'da görev alan bilim insanları koronavirüsü önceden tespit eden bir mikroçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen çip tabiri caizse bir erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor.
Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor. Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer alıyor.
ABD'li CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.
ERKEN UYARI SİSTEMİ
Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor. Başka bir deyişle insanların bedenlerinde taşıyacağı bu mikroçip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde KOvid-19 saptanmasndan sonra başladı.
KOVİD-19'U TEMİZLEYEN FİLTRE GELİŞTİRDİLER
Aynı haberlere göre, DARPA ayrıca, kişi diyalize bağlandığında Kovid-19 virüsünü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.
DARPA'DA görev alan bilim insanlarının bu çalışma kapsamında İspanyol Gribi'ne karşı antikor üretmeyi de başardığı açıklandı.
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