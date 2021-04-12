Pentagon açıkladı! Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi: Erken uyarı sistemi gibi çalışıyor

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor. Başka bir deyişle insanların bedenlerinde taşıyacağı bu mikroçip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor.