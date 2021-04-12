12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sahte psikolog Adil Maviş'in foyası ortaya çıktı!

Sahte psikolog Adil Maviş'in foyası ortaya çıktı!

Kendisini psikolog olarak tanıtıp yüzlerce hastaya sahte terapi verdiği ortaya çıkan Adil Maviş hakkında dava açıldı. Maviş’in 5 yıl hapsi istendi. Adil Maviş klinik psikolog olmamasına rağmen bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, depresyon, dil terapisi gibi tedavileri uyguladığı tespit edildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Sahte psikolog Adil Maviş'in foyası ortaya çıktı!

Kaleme aldığı kitapları ve terapileri ile tanınan Adil Maviş (55) hakkında, psikolog olmadığı halde kendini psikolog gibi tanıtarak yüzlerce hasta kabul ettiği iddiasıyla dava açıldı.



İddiaya göre psikoloji mezunu olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul ederek çeşitli psikolojik tedaviler uyguladığını öne süren Maviş, mail yoluyla Ankara'daki Türk Psikologlar Derneği'ne ihbar edildi.



Harekete geçen dernek, araştırmalarında şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Maviş'in, kendisini 'de denkliği bulunmayan St. Clements Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olarak ifade ettiği, psikolog olmamasına rağmen psikolog unvanını kullandığı ortaya çıktı.



Kendisini farklı sosyal mecralarda psikolog unvanıyla tanıttığı, klinik psikolog olmamasına rağmen bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, depresyon, dil terapisi gibi tedavileri uyguladığı tespit edildi.



Suç duyurusunda bulunulan Maviş, "Psikolog unvanını kullanmadım. Yaşam koçuyum" dedi. Maviş hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA