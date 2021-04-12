Sahte psikolog Adil Maviş'in foyası ortaya çıktı!
Kendisini psikolog olarak tanıtıp yüzlerce hastaya sahte terapi verdiği ortaya çıkan Adil Maviş hakkında dava açıldı. Maviş’in 5 yıl hapsi istendi. Adil Maviş klinik psikolog olmamasına rağmen bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, depresyon, dil terapisi gibi tedavileri uyguladığı tespit edildi.
Kaleme aldığı kitapları ve terapileri ile tanınan Adil Maviş (55) hakkında, psikolog olmadığı halde kendini psikolog gibi tanıtarak yüzlerce hasta kabul ettiği iddiasıyla dava açıldı.
İddiaya göre psikoloji mezunu olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul ederek çeşitli psikolojik tedaviler uyguladığını öne süren Maviş, mail yoluyla Ankara'daki Türk Psikologlar Derneği'ne ihbar edildi.
Harekete geçen dernek, araştırmalarında şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Maviş'in, kendisini Türkiye'de denkliği bulunmayan St. Clements Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olarak ifade ettiği, psikolog olmamasına rağmen psikolog unvanını kullandığı ortaya çıktı.
Kendisini farklı sosyal mecralarda psikolog unvanıyla tanıttığı, klinik psikolog olmamasına rağmen bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, depresyon, dil terapisi gibi tedavileri uyguladığı tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi
- Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...
- Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...
- 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?
- 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...
- Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...
- Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
- Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...
- Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
- Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...