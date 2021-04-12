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Bursa’da arkadaşlarının şaka için kelepçe taktığı kardeşleri polis kurtardı

'da, dün akşam saatlerinde merkez ilçesi 'nde katı atık toplarken buldukları kelepçeyi inceledikleri sırada arkadaşları tarafından kelepçelenen ve kardeşler, polisten yardım istedi. Polisler tarafından kelepçeden kurtarılan kardeşlerden , "Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Çıkarmaya çalışırken iyice sıkıştı. Açamayınca biz de polisi aradık" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Bursa’da arkadaşlarının şaka için kelepçe taktığı kardeşleri polis kurtardı

tesisinde çalışan ve kardeşi , gün içerisinde topladıkları atıklar arasında bir kelepçe buldu.

ve Kazım Elitaş, kelepçeyi incelediği sırada arkadaşlarından biri alarak şaka amacıyla iki kardeşi kelepçeledi.

Kelepçeyi çıkaramayan kardeşler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisler kelepçeyi çıkardı.

'ANAHTARI VAR SANDIK'

Polis ekiplerine teşekkür eden Mikail Elitaş, "Geri dönüşüm işçisiyiz. Çöpte bulduk. Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Anahtarı var sandık ama yokmuş. Çıkarmaya çalışırken arkadaşlar iyice sıkıştırdı. Kelepçeyi açamayınca biz de polisi aradık" dedi.



Olay anında çekilen bir kare

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