İstanbul'da dışarıdan sipariş veren Şükriye Bulgurcu'nun son akşam yemeği
Küçükçekmece’de, dışardan sipariş ettiği hamburgeri yedikten sonra rahatsızlanan ve evinde cansız halde bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu’nun, beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi.
İstanbul Küçükçekmece'deki evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ağabeyi Ali Bulgurcu, kardeşinin dışarıdan sipariş ettiği hamburgeri yedikten sonra rahatsızlanıp kustuğunu ve yatağında öldüğünü söyledi.
8 yıl önce oyuncu olma hayaliyle Antakya'dan İstanbul'a gelen Şükriye Bulgurcu, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde de oyunculuk eğitimi aldı.
Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'deki evindeyken sabah saatlerinde bir arkadaşını arayan Bulgurcu, durumunun iyi olmadığını söyledi. O dakikadan sonra kendisinden bir türlü haber alınamadı.
Genç kadına ulaşamayınca yaşadığı adrese giden arkadaşları, kapı kırılıp içeriye girince şoke eden manzarayla karşılaştı. Evde hareketsiz şekilde bulunan Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.
AĞABEYİ SABAH'A KONUŞTU
Geçen hafta memleketinde toprağa verilen Şükriye Bulgurcu'nun ön otopsiye göre beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dışarıdan sipariş verilen bir yemekten zehirlendiği iddia edilen genç kadının ağabeyi Ali Bulgurcu, SABAH'a yaptıığı açıklamada, kardeşinin hayatını kaybetmeden hemen önce dışarıdan söylediği hamburgerden rahatsızlandığını aktardı.
Ali Bulgurcu, "Kardeşim olay gecesi saat 22.00 gibi dışarıdan hamburger söylemiş. Onu yedikten sonra biraz rahatsızlanmış. Mutfakta kusmuk izleri var, oraya kusmuş. Daha sonra odasına, yatağına geçmiş.
Zaten yatağında can vermiş. Ölüm nedeni raporda beyin kanaması diyorlar. Çok büyük hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı" dedi.
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