İstanbul’da Ramazan'da 3 bin 200 davulcu görev alacak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazan için İstanbul'da davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

İstanbul'da davulculuk kültürünün her ramazanda yaşatıldığını belirten Aykut, "Davulculuk kültürünün devam etmesi için İstanbul'daki muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her ramazan öncesi, vatandaşlarımızı sahurda uyandırmak için davulcularımızı ramazana hazırlıyoruz." dedi.

Aykut, sahurda davul sesinin duyulmasının farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yıllardır her mahallenin davulcusu aynı. Mahallelerin büyüklüğüne göre davulcu sayıları değişmekte. İstanbul'da bu ramazanda 962 mahallede yaklaşık 3 bin 200 davulcu görev yapacak. Davulcularımız, halkımız için yine sahurda sokaklarda olacak, davulunu çalacak ve insanları sahura kaldıracak."

"KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ ALDIK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı aldıkları önemlere değinen Aykut, şunları söyledi:

"Geçen ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcular koronavirüs önlemleri kapsamında apartmanlara bahşiş almaya girmeyecek. Bu kurala İstanbul'daki tüm davulcularımız uyacak. Davulcularımız tokmaklarını sokakta vuracak, binalara girmeden bahşişlerini toplayacak. Davulcular ücret konusunda böylece sıkıntı yaşamayacak. İnsanlar, gönlünden geçeni camdan davulcuya bahşiş olarak verebilecek. Bu kural sağlığımız ve virüsün yayılımının engellenmesi açısından önemli."

Vatandaşları korsan davulcular konusunda da uyaran Aykut, "Davulcularımız bütün ramazan davul çalıyor. Daha sonra emek hırsızları ortaya 'ben ramazan davulcunuzum' diye çıkıyor. Bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz." dedi.

Aykut, davulcuların ramazanda davulculuk geleneğini sürdürmek için çalıştığını sözlerine ekledi.