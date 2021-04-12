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Manisa’da uyuşturucudan can veren Ümit Zangal’ın annesi: Celladını yakalayın

’da geçtiğimiz 31 Ocak'ta bir bağ evinde gizemli şekilde intihar eden 4 gencin, ‘kristal met’ isimli maddeyi kullandıkları ortaya çıkmıştı. Olayda yaşamını yitiren ’ın acılı annesi , “Gençlerimizin celladı olan uyuşturucu tacirleri bir an önce yakalansın” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Manisa’da uyuşturucudan can veren Ümit Zangal’ın annesi: Celladını yakalayın

Yapılan incelemede ölen gençlerin liseden arkadaş olan (22), (24), (23) ve kuzeni olduğu belirlendi.

Olayın ardından 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında "delirten uyuşturucu" ya da "fakir kokaini" olarak bilenen 'kristal met' denilen uyuşturucu madde bulundu.

'BAŞKA YAVRULAR ÖLMESİN'

'ın haberine göre; Olayda hem oğlunu hem de yeğenini kaybeden , oğlunun subay, yeğenin ise inşaat mühendisi olma hayallerinin olduğunu söyledi.

Çocuklarının uyuşturucu kullanmadığını söyleyen anne Naciye Çeneli, "Başkaları çocuklarımıza uyuşturucuyu zorla içirmişlerdi. Kesinlikle uyuşturucu kullandıklarına inanmıyorum.

Gençlerimizin celladı olan uyuşturucu tacirlerini bir an önce yakalayın. Bunlar tespit edilsin ve yargılansın istiyorum.

Biz evlatlarımızı kaybettik. Başka yavrular ölmesin. Başka annelerin yüreği yanmasın" diyerek yetkilerden yardım istedi.

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