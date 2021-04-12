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Muğla'da 25 suçtan aranan zanlı yakalandı! Cinsel taciz...

'nın ilçesinde "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "" ve "mala zarar verme" gibi 25 suçtan aranan zanlı yakalandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Muğla'da 25 suçtan aranan zanlı yakalandı! Cinsel taciz...

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "cinsel taciz" ve "mala zarar verme" gibi 25 suçtan aranan H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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