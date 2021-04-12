Bakanlık açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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