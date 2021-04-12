Ünlü bir markanın Türkiye satış direktörüne boşanma davası: Başka kadınla inzivaya gitti

Eşinin 'inziva' adlı gezilere bir kadınla birlikte gittiğini itiraf etmesi üzerine büyük bir yıkım yaşayan P.E.'nin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"P.E., ilerleyen süreçte de eşinin fiziksel şiddetine ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Küçük çocuk annesinin darp edilmesine şahit olmuş ve yaşananlar karşısında korkudan kekelemeye başlamıştır. Davalıdan çocuklar için 15 bin, P.E. için de 15 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira nafaka istiyoruz. Ayrıca 1 milyon 500 bin maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz."