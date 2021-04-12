Ünlü bir markanın Türkiye satış direktörüne boşanma davası: Başka kadınla inzivaya gitti
Ünlü bir markanın Türkiye satış direktörü olan C.E.’nin, evlerinde Budizm ve Taoizm ayinleri yaptığını, kendisini dövdüğünü, bir kadınla birlikte ‘inziva’ adı verilen etkinlikle Çin ve Hindistan’a gittiğini ifade eden 19 yıllık eşi P.E., 2.5 milyon liralık tazminat isteyip boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; P.E. ile C.E.'nin evliliklerinden iki çocukları oldu. C.E., bir kişisel gelişim uzmanına çok yüksek miktarda para ödeyerek Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri almaya başladı.
Zaman içerisinde tüm enerjisini ve vaktini bu eğitimlere yoğunlaştıran C.E., eğitim grubu ile birlikte 'inziva' adı verilen birçok etkinliğe katılarak Çin ve Hindistan gibi ülkelere gitti. Eşine, "Beni terk de etsen gideceğim" diyen C.E. hayatının anlamının çocukları olmadığını söyledi.
EVDE AYİN DÜZENLENDİ
En son Çinli bir kişisel gelişim uzmanı ve Türkiye'deki temsilcilerinden online eğitim alan C.E., iddiaya göre evde çocuklarının gözü önünde sürekli ayin benzeri çeşitli ritüeller yapmaya başladı. Havada eliyle 'kaligrafi şifası' yapan C.E., aldığı yeni eğitimlerde anlamsız sesler çıkartarak sık sık bağırıyordu. Baba olmaktan çok uzak bir profil çizen C.E., çocukların gelişimini de olumsuz etkiledi.
Eşinin 'inziva' adlı gezilere bir kadınla birlikte gittiğini itiraf etmesi üzerine büyük bir yıkım yaşayan P.E.'nin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"P.E., ilerleyen süreçte de eşinin fiziksel şiddetine ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Küçük çocuk annesinin darp edilmesine şahit olmuş ve yaşananlar karşısında korkudan kekelemeye başlamıştır. Davalıdan çocuklar için 15 bin, P.E. için de 15 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira nafaka istiyoruz. Ayrıca 1 milyon 500 bin maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz."
KARŞI DAVA AÇTI
Hürriyet'in haberine göre davaya cevap veren C.E. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek karşı boşanma davası açtı. Eşine ve çocuklarına karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadığını cevap dilekçesinde belirten C.E.'nin avukatı, "C.E.'nin kişisel gelişimini sağlamak ve kendini geliştirme amacını taşıyan çalışmaları bile davacı tarafından kusur olarak yansımıştır. P.E., eşini kendisine zaman ayırmamakla ve ailesiyle ilgilenmemekle suçlamıştır. Oysa C.E. bu çalışmayı ailesini daha mutlu etmek amacıyla yapmaktadır. Ailesini ihmal etmemiştir. Gezilere eşini de davet etmiş ancak eşi reddetmiştir. Huzursuzluk P.E.'den kaynaklanmaktadır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi: 2021 Ramazan tedbirleri neler? Hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan kısıtlamaları...
- Resmi açıklama: Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?
- Diyanet 2021: Bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak?
- Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi
- Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...
- Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...
- 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?
- 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...
- Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...
- Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
- Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...