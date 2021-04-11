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Taksim sapığı yakalandı! Cihangir'deki mide bulandıran görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu

... 'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. sonrası harekete geçen güvenlik güçleri saldırganın kimliğini tespit etti. Zanlı çay bahçesinde gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı.

Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Taksim sapığı yakalandı! TAKSİM SAPIĞI YAKALANDI!

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