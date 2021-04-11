11 Nisan 2021, Pazar
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Bartın'da heyelan! Belediye Başkanı Emiroğlu uyardı: Tehlike devam ediyor

'ın  Beldesi yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kayalar yola düştü. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma açıldı. Öte yandan Hasankadı Belediye Başkanı , tehlikenin devam ettiğini belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Bartın'da heyelan! Belediye Başkanı Emiroğlu uyardı: Tehlike devam ediyor

yolunda heyelan meydana geldi. Yokuşta bulunan kayalar yola düştü. Sürücülerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri iş makinesi ile yoldan kayaları kaldırdı.

Yol yeniden trafiğe açıldı. Belediye Başkanı , yağmurun devam ettiğini belirterek, yol güzergahında heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyleyip, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

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