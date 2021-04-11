11 Nisan 2021, Pazar
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11 Nisan bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! O illere kar uyarısı geldi

11 Nisan 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , , , , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Nisan 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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11 Nisan bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! O illere kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , , , , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, 'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bölge geneli ile , , ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve , İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (200 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 20°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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