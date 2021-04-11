11 Nisan bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! O illere kar uyarısı geldi
11 Nisan 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Nisan 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz bölge geneli ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (200 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 20°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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