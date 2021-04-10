Tekirdağ’da eşi tarafından yakılan kadın gözlerini açar açmaz ilk çocuklarını sordu

Tekirdağ'da şoför Ekrem Aydın ile Ayşe Aydın 13 yıl önce evlendi. İki çocukları dünyaya gelen çift, geçtiğimiz yıl bankadan kredi çekerek bir ev aldı. Borçları ödeyebilmek için Ayşe Aydın (29) da bir fabrikada işe başladı.