Sakarya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan araçta can verdi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkiinde, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü Coşkun Türkmen (42), hayatını kaybetti.
YAŞAM DHA
Ankara yönüne giden Coşkun Türkmen yönetimindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tarladaki ağaçlara çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Coşkun Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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