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Sakarya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan araçta can verdi

'nın  ilçesinde saat 03.00 sıralarında,  Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkiinde, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü Coşkun Türkmen (42), hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Sakarya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan araçta can verdi

yönüne giden yönetimindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tarladaki ağaçlara çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Coşkun Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.



İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Coşkun Türkmen'in cenazesi, morga kaldırıldı.

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