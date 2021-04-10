10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre 'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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