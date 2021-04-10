Son dakika: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
YAŞAM DHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.