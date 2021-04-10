Son dakika | Uyanıkların yeni yöntemi belli oldu! Rezervasyon sahte kahvaltı gerçek

YAKIN ÇEVRELERE GİDİLİYOR

Bu usulsüzlük, İstanbul çevresinde Şile, Ağva, Sapanca, Bursa'da Mudanya, İzmir'de Çeşme, Urla gibi yakın tatil beldelerindeki bazı butik tesisler ve kamp yerlerinde yapılıyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız bir acente, son dönemde ücretsiz rezervasyon iptalinde artış olduğunu, ancak bunun vaka sayılarındaki artıştan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Yetkili, "Bunu fırsata çeviren varsa da bizim yapacağımız bir şey yok" dedi.

KONAKLAMA ŞARTI ARAYAN DA VAR, BUNA GEREK YOK DİYEN DE…

Bu sistemi denemek için Şile'deki bazı tesisleri aradık. Kimileri konaklama olmadan müşteri alamayacaklarını beyan ederken, bazı tesisler de bize bölgeye gidersek dönüş için imzalı belge verebileceklerini kaydetti. Yine aynı şekilde Çeşme, Urla gibi bölgelerde de aradığımız tesislerden bazıları konaklama yapmadan otelde günübirlik vakit geçirebileceğimiz, kahvaltı yapabileceğimiz bilgisini verdi. Bir tesis çalışanı, "Eğer çalışma belgeniz var ve sokağa çıkma kısıtımız yoksa burada kahvaltı ya da yemek için rezervasyon yapabiliyoruz. Herhangi bir engel yok. Olası bir denetimde otel misafiri olduğunuzu söylemeniz yeterli" ifadelerini kullandı.