Son dakika | Gece kulübüne baskın : "Çocuğumu seyretmeye geldim"

'ÇOCUĞUMU SEYRETMEYE GELDİM'

Denetim sırasında cep telefonu ile çekilen bir görüntüde, polis memuru ile içerideki bir kadın arasında geçen konuşma dikkat çekti. İddiaya göre, eğlence mekanında canlı müzik yapan çocuğunu görmeye gelen bir kişiye ceza kesildi. Görüntülerde, "Çocuğumu seyretmeye geldim" diyen kadına, polis memuru "Denetim var. Şu anda bu Kovid- 19 tedbirleri kapsamında yasak bir faaliyet. Gündemi takip etmiyor musunuz siz?" diye cevap verdiği görüldü.

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