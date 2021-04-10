10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Son dakika | Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Son dakika haberi...- karayolu üzerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021
ABONE OL
Son dakika | Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde polis ekipleri, sadece kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçlar bekletildi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA