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TEM'de araç yangını! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü |Dehşet anları kamerada

yaşam haberi... 'nin ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Alev topuna dönen araç kameraya yansıdı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Görüntülerin adresi Kocaeli Çayırova...

TEM bağlantı yolunda ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı, durumu fark eden sürücü hemen durup araçtan ayrıldı.

Otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araç yoldan çekildi.

TEMde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü TEM'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

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