TEM'de araç yangını! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü |Dehşet anları kamerada
Son dakika yaşam haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Alev topuna dönen araç kameraya yansıdı.
YAŞAM A Haber
Görüntülerin adresi Kocaeli Çayırova...
TEM bağlantı yolunda ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı, durumu fark eden sürücü hemen durup araçtan ayrıldı.
Otomobil kısa sürede alev topuna döndü.
O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç yoldan çekildi.