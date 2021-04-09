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TEM'de araç yangını! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü |Dehşet anları kamerada
Son dakika yaşam haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Alev topuna dönen araç kameraya yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Görüntülerin adresi Kocaeli Çayırova...
TEM bağlantı yolunda ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı, durumu fark eden sürücü hemen durup araçtan ayrıldı.
Otomobil kısa sürede alev topuna döndü.
O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç yoldan çekildi.