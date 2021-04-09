09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dumanı gören koştu! Bursa'da korkutan yangın

Dumanı gören koştu! Bursa'da korkutan yangın

'nın ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Alevler ve yaşanan panik anları kameralar tarafından görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL

Mahmudiye Mahallesi'nde akşam sıralarında bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale edebildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaşanan panik ânları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Dumanı gören koştu! Bursada korkutan yangın DUMANI GÖREN KOŞTU! BURSA'DA KORKUTAN YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA