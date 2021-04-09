Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtınanın etkisi gösterileceği belirtildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına konusunda vatandaşları uyardı.
BU HAFTA NASIL GEÇECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Güney ve doğu kesimlerde azalmaya devam edecek olan hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, ancak kuzey, iç ve batı kesimlerde hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Adana ve Mersin çevreleri ile zamanla kıyı kesimleri başta olmak üzere Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1000 m üzeri yüksek kesimlerde (Toroslar mevkiinde ) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA GELİYOR
Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra, Güney Ege (Muğla, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz'de (Antalya, Mersin'in batısı, Isparta ve Burdur'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat), gece saatlerinden sonra batısından başlayarak İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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