Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu

O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Adana ve Mersin çevreleri ile zamanla kıyı kesimleri başta olmak üzere Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1000 m üzeri yüksek kesimlerde (Toroslar mevkiinde ) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.