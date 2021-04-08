Sosyal medyada satışa sunulan et, süt ve konservede gıda riski

'AMBALAJ VE KOKUYA DİKKAT EDİLMELİ'

Satın alınan gıda ürünlerinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Özer, şöyle konuştu:

"Ben gıda maddesini sipariş verdiğim ya da marketten satın aldığım zaman ilk olarak dış ambalajına dikkat ederim. Ambalaj bütünlüğü var mı, ambalajın üzerinde herhangi rahatsız edici yabancı madde var mı öncelikle buna bakarım. Tabii ki mikroorganizmaları, çok küçük canlıları görme şansımız mümkün değil. Bunları göremiyoruz, bu riski kabulleniyoruz demektir. Ambalajı açtıktan sonra bozulmalarda en ciddi belirteçlerden biri olan kokuya, gıda maddesinin kokusunda kendine özgü kokusunun haricinde bir koku var mı buna dikkat edilmelidir. Daha sonra yine gözle kontrolde gıda üzerinde küflenme, bozulma ve benzeri faaliyet gerçekleşmiş mi buna bakarız."