Deniz Işın Coşkuner kimdir?

2000 yılında Antalya'da dünyaya gelen Deniz Işın Coşkuner, ilköğretim ve liseyi Mersin'in Anamur ilçesinde tamamlamıştır. 24 Kasım Öğretmenler Gününde doğan Coşkuner, doğduğu günün özelliği nedeniyle her zaman öğretmen olmak istemiştir. Üniversite eğitimini Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Çocuk yaşlarda yazılım ve dijital dünyaya olan ilgisi, üniversite eğitiminden sonra daha da artan Deniz Işın Coşkuner, web tasarım ve kodlama üzerine bir şirket kurarak, genç yaşta iş hayatına ilk adımını atmıştır. DNC Medya ve PR ajansını kuran Coşkuner, bu şirketleri DNC GROUP adı altında birleştirmiştir. Coşkuner, birçok marka ile yaptığı çalışmalar sayesinde kısa zamanda adını duyurmuştur. Markaların dijitalleşme süreçlerinde de destek veren Coşkuner, küçük işletmelere destek olacak projeler de gerçekleştiriyor.

Deniz Işın Coşkuner kendini "Her zaman değişim ve dönüşüme açık biriyim" diyerek tanımlıyor. Genç yaşta atıldığı ticaret hayatında büyük başarılara imza atarak kendini kanıtlayan Coşkuner, girişimci yönüyle de biliniyor. Her zaman yeni projeler gerçekleştirme konusunda yeni adımlar atmaya devam eden Deniz Işın Coşkuner'in basılmış bir eseri de bulunuyor.

"BİR ÖMRÜN ÖLÜMÜ" KİTABININ YAZARI

Deniz Işın Coşkuner "Bir Ömrün Ölümü" adını verdiği ilk kitabında okuyucularıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Edebiyatla her zaman yakından ilgilenen ve eğitimini de bu yönde alan Coşkuner, ikinci kitabı için hazırlıklara başladığını duyurmuştur.

