İzmir'de 1 kişinin öldüğü feci kazaya navigasyon yol açtı! Aniden şerit değiştirince felaket geldi

CEP TELEFONUNDA NAVİGASYON AÇIK KALMIŞ

Bu arada polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturmada ilginç ayrıntı ortaya çıktı. Otomobilde yapılan kontrolde Melek Aslan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu ile Işıkkent'teki bir adrese gitmek için navigasyonun açık olduğu görüldü.