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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten kahreden haber ölü bulundu | Son dakika yaşam haberleri...

yaşam haberi... 'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki 'in 'nde cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten kahreden haber ölü bulundu | Son dakika yaşam haberleri...

Azgın suların, evinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 4 kilometre sürüklediği Çelik'in cansız bedeni saat 23.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki cezaevi köprüsü mevkisinde bulundu.

Acı haberi alan Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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