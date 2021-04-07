Son dakika | Duvardan sesler geliyordu! Ekipler kırınca gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.