07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika | Duvardan sesler geliyordu! Ekipler kırınca gerçek ortaya çıktı

’nin ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika | Duvardan sesler geliyordu! Ekipler kırınca gerçek ortaya çıktı

Olay, 'nin ilçesi Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

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