Küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu: "Tayyip dedeme teşekkür ederim"

"TAHA'NIN MUTLULUĞU DEVLETİMİZİN SAYESİNDEDİR"

Oğlunun hep balkonlu bir evde oturmak istediğini dile getiren Sis, "Bodrum katta oturuyorduk. Oğlumun sağlığı için elverişli değildi. Taha yeni evinde çok mutlu. Onun morale motivasyona çok ihtiyacı var çünkü çok ağır bir tedavi süreci atlatıyor. Sağ olsun Valimiz taşınmamızda, kiramızda, her konuda varlığını hiç eksik etmedi, maddi, manevi her zaman yanımızda oldu. Taha'nın mutluluğu devletimizin sayesindedir." ifadelerini kullandı.

ELSAD'ın da evin tüm eksiklerini giderdiğini belirten Sis, Taha'nın odasının baştan aşağı yenilendiğini, ona salıncak alındığını aktardı.